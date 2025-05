Morfino M5S | Il governo chiarisca perché ha tagliato il 70% dei fondi per la manutenzione delle strade provinciali siciliane

Il Governo deve chiarire immediatamente i motivi del taglio del 70% dei fondi per la manutenzione delle strade provinciali siciliane. Questa decisione rischia di compromettere la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture, coinvolgendo direttamente le comunità locali. Per questo motivo, ho depositato un’interrogazione parlamentare per fare luce su questa scelta, che considero dissennata e dannosa per il territorio e i cittadini.

Il Governo deve chiarire subito con quali criteri ha stabilito il taglio di circa il 70% delle risorse per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali siciliane. Per tale motivo, ho depositato un'interrogazione parlamentare. Si tratta di una scelta dissennata che avrà un grave impatto...

