Morfino M5S | Il governo chiarisca perché ha tagliato il 70% dei fondi per la manutenzione delle strade provinciali siciliane

Il deputato M5S, Morfino, chiede urgentemente spiegazioni al Governo riguardo al drastico taglio del 70% dei fondi destinati alla manutenzione delle strade provinciali siciliane. Con un'interrogazione parlamentare, sottolinea l'importanza di chiarire i criteri alla base di questa decisione, evidenziando le gravi conseguenze che avrà sulla sicurezza e sulla viabilità dell'isola.

"Il Governo deve chiarire subito con quali criteri ha stabilito il taglio di circa il 70% delle risorse per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali siciliane. Per tale motivo, ho depositato un'interrogazione parlamentare. Si tratta di una scelta dissennata che avrà un grave impatto... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Morfino (M5S): "Il governo chiarisca perché ha tagliato il 70% dei fondi per la manutenzione delle strade provinciali siciliane"

Cosa riportano altre fonti

Morfino (M5S): "Il governo chiarisca perché ha tagliato il 70% dei fondi per la manutenzione delle strade provinciali siciliane" - "Il Governo deve chiarire subito con quali criteri ha stabilito il taglio di circa il 70% delle risorse per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali siciliane. Per tale motivo, ho deposi ... Scrive palermotoday.it

Scuola e recupero 2013, Morfino (M5S): “Impegno per il riconoscimento della progressione di carriera del personale”** - Scopri le conseguenze della sentenza sulla Scuola e recupero 2013 secondo la deputata Morfino del Movimento 5 Stelle. Come scrive informazionescuola.it

Spionaggio, Conte “M5s presenta nuova interrogazione, governo chiarisca” - Per cui ci aspettiamo che il Governo chiarisca perchè siamo al cospetto di una vicenda gravissima”. Così il leader M5S sul deposito di un’interrogazione del M5S a firma Silvestri-Conte-Pellegrini sul ... quotidianodigela.it scrive

Dichiarazione di voto finale sul decreto Cessioni crediti fiscali | 4/04/2023