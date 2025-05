Monza ko 2-0, il Milan chiude con una vittoria tra le contestazioni dei tifosi

Il Milan chiude una stagione deludente con una vittoria 2-0 contro il Monza al ‘Meazza’, grazie ai gol di Gabbia e Joao Felix. La partita è stata caratterizzata dalle contestazioni dei tifosi, che hanno abbandonato lo stadio al 15° minuto per protesta. La delusione tra i supporter ha segnato il match, nonostante il risultato positivo, e riflette le difficoltà affrontate dai rossoneri durante la stagione.

(Adnkronos) – Si chiude con una vittoria sul Monza la deludente stagione del Milan che supera i brianzoli al ‘Meazza’ per 2-0 con i gol di Gabbia al 64? e Joao Felix al 74?, al termine di una partita segnata dalla contestazione della curva rossonera, che abbandona lo stadio al 15? per protesta nei confronti di squadra e società. Un successo che non cambia la disastrosa stagione dei rossoneri che salgono al 7° posto a quota 63 in classifica ma sono fuori dalle Coppe europee per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Seriea24.it