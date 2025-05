Monumentale Kabengele la Reyer è viva | batte la Virtus e si regala gara 5

La Reyer Venezia centra una storica vittoria contro la Virtus Bologna, accedendo così a gara 5 dei quarti di finale dei playoff scudetto. Protagonista indiscusso è Mfiondu Kabengele, autore di una prestazione straordinaria con 21 punti e 11 rimbalzi, culminata in una tripla decisiva che ha regalato ai veneti l'accesso alla "bella". Il risultato finale, con un clima di intensa emozione, segna una svolta nel confronto tra le due squadre.

Mfiondu Kabengele è l'eroe di giornata. Il lungo canadese, con una prestazione da 21 punti, 11 rimbalzi e una tripla fondamentale a pochi secondi dallo scadere, conduce la Reyer alla "bella" contro la Virtus Bologna nella serie dei quarti finale dei playoff scudetto.

La Reyer è ancora viva: supera la Virtus al Taliercio e si regala gara 4

La Reyer Venezia conquista una straordinaria vittoria contro la Virtus Bologna al Taliercio, portandosi a casa gara 3 e blindando la serie dei quarti di finale.

Umana Reyer-Vanoli Basket Cremona, disordini alla partita: scattano 7 daspo

Durante l'incontro di basket tra Umana Reyer e Vanoli Basket Cremona, tenutosi il 16 marzo al palasport “Taliercio” di Mestre, si sono verificati disordini che hanno portato alla decisione della polizia di Venezia di emettere 8 daspo.

La Reyer perde gara 5, lo scudetto femminile di basket a Schio

La Reyer Venezia cede Gara 5 della finale scudetto femminile contro il Famila Schio, che conquista così il tredicesimo titolo di campione d'Italia.

