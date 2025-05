Monteverdi Marittimo | parte il cantiere per la costruzione del nuovo ponte sulla SP 329

Monteverdi Marittimo si prepara a un importante passo avanti con l'avvio dei lavori per la ricostruzione del ponte sulla Strada Provinciale 329, crollato nel dicembre 2022 a causa del cedimento di un pilastro. Dopo la riapertura temporanea avvenuta a febbraio con l'installazione di un ponte provvisorio, ora si avvia la fase di costruzione definitiva, fondamentale per garantire la sicurezza e il rilancio della viabilità locale.

Verso l'avvio dei lavori per la ricostruzione del ponte sulla Strada Provinciale 329 nel Comune di Monteverdi Marittimo, crollato nel dicembre 2022 a causa del cedimento di un pilastro. Dal mese di febbraio 2023 la circolazione era stata ripristinata grazie a un ponte provvisorio. Ora si passa... 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Monteverdi Marittimo: parte il cantiere per la costruzione del nuovo ponte sulla SP 329

Approfondisci con questi articoli

Cantiere al parcheggio Ex Mof, via all'ultima parte dei lavori. E riapre quella completata

Al via l'ultima fase dei lavori di riqualificazione del parcheggio 'Ex Mof'. In queste ore si stanno completando gli interventi nell'area tra via Darsena e la palazzina verde.

Le Piscine Italcementi di Bergamo chiudono per due anni. A fine giugno parte il maxi cantiere

Le piscine Italcementi di Bergamo si apprestano a chiudere per due anni, a partire da fine giugno, per dare il via a un maxi cantiere.

Cantiere al parcheggio Ex Mof, via all'ultima parte dei lavori. E riapre quella completata

È in fase di completamento l'ultima parte dei lavori di riqualificazione del parcheggio 'Ex Mof', situato in via Darsena.

Inizia l’intervento di restauro conservativo del palazzo comunale di Monterotondo Marittimo