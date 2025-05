Montecarlo | Norris domina con McLaren Leclerc lotta e Hamilton in confusione radio

Nel weekend di Montecarlo, la gara ha riservato emozioni forti: Lando Norris ha dominato con la sua McLaren, mentre Charles Leclerc ha lottato con determinazione, e Lewis Hamilton ha vissuto momenti di confusione via radio. Norris ha mostrato una velocità impressionante, rendendo difficile per gli avversari trovare spazi per il sorpasso, grazie alla potenza della sua auto, soprattutto in trazione.

Durante il weekend nel Principato, la gara ha offerto momenti intensi e riflessioni diverse da parte dei protagonisti. In particolare, Norris si è distinto per la sua velocità, rendendo quasi impossibile a chiunque superarlo grazie alla potenza della sua McLaren, soprattutto in trazione.

