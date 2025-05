Moni Ovadia giusto | l' ultimo orrore

Moni Ovadia, noto artista e intellettuale, affronta la complessità del conflitto israelo-palestinese in "Giusto" e nel suo ultimo saggio "L’ultimo orrore". In un'analisi provocatoria, Ovadia invita a riflettere su terminologie e identità, sottolineando l'importanza di distinguere tra israeliani e sionisti. Il suo pensiero sfida le convenzioni, proponendo una visione critica ed empatica della questione, e ponendo interrogativi profondi sul significato di gi

«L’errore di questa signora è stato non chiamarli col loro vero nome, sionisti. Io capisco il sentimento di questa donna, la sua indignazione, dopodiché ci sono anche degli israeliani che sono contro. Non puoi dire vietato agli israeliani, io avrei messo un bel cartello vietato ai sionisti». Testo e musica dell’attivista e scrittore Moni Ovadia, a margine della manifestazione contro il riarmo in piazza San Babila a Milano, commentando la notizia della merceria del centro del capoluogo lombardo che aveva esposto fuori dal suo negozio il cartello di divieto di ingresso ai cittadini israeliani. A denunciare la vicenda sui social era stato Roberto Della Rocca, membro della Camera di commercio israelo-italiana... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Moni Ovadia, "giusto": l'ultimo orrore

