Mondiale per Club Inter UFFICIALE il nuovo allenatore del Monterrey

Il Mondiale per Club si avvicina e l’Inter si prepara ad affrontare nuove sfide. I Rayados de Monterrey, la squadra messicana avversaria dei nerazzurri, hanno ufficializzato un cambio in panchina con l'arrivo di Domenec Torrent. Questo nuovo allenatore segnerà una svolta per il club, intensificando le aspettative per il confronto imminente con l’Inter.

Mondiale per Club Inter, UFFICIALE il nuovo allenatore del Monterrey, avversaria dei nerazzurri. I Rayados de Monterrey, squadra messicana che affronterà l’ Inter nel prossimo Mondiale per Club, hanno annunciato un cambio in panchina. È arrivato in città Domenec Torrent, allenatore spagnolo di 62 anni, scelto per prendere il posto di Martin Demichelis, esonerato dopo l’eliminazione nei playoff contro il Toluca. Al suo arrivo a Monterrey, Torrent ha subito chiarito le sue ambizioni. LE PAROLE – « Tutti sanno che la squadra dei Rayados ha un’eccellente qualità. Quello che dobbiamo fare è ottenere il massimo da loro, perché hanno quella qualità... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per Club Inter, UFFICIALE il nuovo allenatore del Monterrey

Leggi anche questi approfondimenti

Mondiale per Club, cambia l’allenatore dell’avversaria dell’Inter: arriva il comunicato ufficiale!

Novità in arrivo per il Mondiale per Club 2025: il Monterrey, avversario dell'Inter nella fase a gironi, ha cambiato allenatore.

Mondiale per Club Inter, primo rinforzo per il Real Madrid di Xabi Alonso! Ora è UFFICIALE

Il Real Madrid di Xabi Alonso festeggia il suo primo rinforzo in vista del Mondiale per Club! È ufficiale: Dean è il nuovo acquisto dei blancos.

Mondiale per Club Inter, ora è UFFICIALE: finestra di calciomercato a giugno per le squadre partecipanti. Il comunicato

La FIFA ha ufficializzato la finestra di calciomercato a giugno per le squadre partecipanti al mondiale per club, in attesa di conferma ufficiale.

Altre fonti ne stanno dando notizia

UFFICIALE - Monterrey, Torrent è il nuovo allenatore: "Concentriamoci da subito sull'Inter"

Si legge su msn.com: Il club messicano dei Rayados de Monterrey, prima avversaria dell'Inter al prossimo Mondiale per Club, ha un nuovo allenatore. È sbarcato infatti in città Domenec Torrent, 62enne tecnico spagnolo chia ...

UFFICIALE – Xabi Alonso nuovo tecnico del Real Madrid! Sfiderà Inter al Mondiale per Club

inter-news.it scrive: Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Real Madrid. La notizia, nell'aria da settimane, è stata ora confermata ufficialmente dalla società spagnola. - Leggi su Inter-News ...

CR7 affronta l’Inter al Mondiale: l’annuncio ufficiale

Si legge su spaziointer.it: Chiuso il campionato, l'Inter si appresta a disputare la finale di Champions League ma occhio anche al Mondiale per Club ...

Inter, arrivata la decisione UFFICIALE salta il Mondiale per Club