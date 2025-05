Modric nuovamente in orbita Inter? Facciamo chiarezza sulle voci spagnole

Luka Modric, campione del Real Madrid, è stato nuovamente collegato all’Inter come possibile acquisto a parametro zero. Le voci provenienti dalla Spagna hanno riacceso l’interesse dei nerazzurri, ma è importante fare chiarezza sulle reali intenzioni e sulle informazioni disponibili. Scopriamo insieme cosa c’è di vero in queste voci e quali potrebbero essere le implicazioni di un eventuale ritorno di Modric in Serie A.

Luka Modric è stato nuovamente accostato all’Inter per un eventuale acquisto a parametro zero nella finestra estiva di mercato. Importante fare chiarezza sulle voci provenienti dalla Spagna. LA NOTIZIA – Luka Modric sarebbe un obiettivo di mercato dell’Inter per l’estate. Come nel 2019, secondo quanto riferito da fichajes.net, la dirigenza nerazzurra avrebbe infatti ancora l’intenzione di portare il calciatore croato a Milano. In base a quanto riportato dal portale spagnolo, sarebbe il tecnico Simone Inzaghi a chiedere a gran voce l’acquisto di Modric al fine di arricchire il suo centrocampo con l’esperienza e la qualità del classe 1985 nella gestione del pallone... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Modric nuovamente in orbita Inter? Facciamo chiarezza sulle voci spagnole

