Il futuro di Luka Modric è al centro delle cronache di calcio: le big italiane si preparano a un'offerta straordinaria per portare il Pallone d’Oro croato in Serie A. Con il mercato ormai imminente, le squadre italiane ambiscono a un colpo di grande calibro. Tra rumors e indiscrezioni, il nome di Modric si fa strada come possibile protagonista del prossimo trasferimento, portando entusiasmo e fascino in un’Italia desiderosa di grandi stelle.

Modric, futuro in Italia: la big prepara il super colpo per portare il Pallone d’Oro croato in Serie A, i dettagli Il mercato è a un passo dal cominciare, e le squadre italiane non hanno intenzione di stare a guardare. Tra i rumors di un possibile trasferimento in Serie A, spicca il nome della leggenda madrilena Luka Modric. Il centrocampista croato è di fatto in uscita dal Real Madrid, club pronto ad aprire un nuovo ciclo. A 39 anni, il numero 10 dei blancos, non ha mai presentato cali fisici e tecnici, continuando a sorprendere la Spagna e il mondo. 🔗 Leggi su Sportface.it

La Big italiana prepara un colpo importante portando Modric in Serie A, con l’obiettivo di aggiudicarsi il Pallone d’Oro croato.

