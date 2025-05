Mobilità sostenibile in piazza un raduno espositivo delle automobili elettriche

Domenica 8 giugno, dalle 18 alle 21, in Largo Castello si svolge un raduno espositivo di automobili elettriche, promuovendo la mobilità sostenibile. L’evento permette al pubblico di scoprire veicoli elettrici e di confrontarsi con proprietari esperti, favorendo una maggiore consapevolezza sui vantaggi e le sfide di questa tecnologia. Un’occasione per avvicinarsi all’elettrico e promuovere un futuro più sostenibile in città.

🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Mobilità sostenibile, in piazza un raduno espositivo delle automobili elettriche

