Mobilità da sostegno a posto comune | per chiedere il movimento è necessario aver superato il vincolo quinquennale sul sostegno

L'articolo tratta della mobilità da sostegno a posto comune, evidenziando che i docenti titolari sul sostegno possono richiedere il trasferimento solo dopo aver superato il vincolo quinquennale. Viene spiegato quali movimentazioni possono essere richieste dai docenti durante il periodo di vincolo, offrendo chiarimenti sulle procedure e opportunità per chi desidera cambiare posizione. Approfondiamo quindi i dettagli e le implicazioni di questa normativa.

Il docente titolare sul sostegno per partecipare alla mobilità su posto comune deve aver superato il quinquennio sul sostegno. Quali movimenti può chiedere il docente nel vincolo?

