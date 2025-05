Mission | Impossible 8 e il record di Tom Cruise su Rotten Tomatoes

Mission: Impossible – The Final Reckoning segna il capitolo conclusivo della celebre saga, con un grande successo di pubblico. Il film vede ancora una volta Ethan Hunt, interpretato da Tom Cruise, affrontare sfide impossibili. La pellicola ha stabilito un record su Rotten Tomatoes, confermando il suo impatto e l’attesa dei fan. Un’estate di azione e adrenalina che conclude in grande stile la serie più amata del genere.

mission: impossible – the final reckoning: il finale della saga con grande successo di pubblico. Il nuovo film Mission: Impossible – The Final Reckoning rappresenta l'ultimo capitolo della celebre serie, portando a schermo le avventure dell'agente dell'IMF Ethan Hunt, interpretato da Tom Cruise. Diretto ancora una volta da Christopher McQuarrie, questo ottavo episodio ha riscosso un notevole interesse tra gli spettatori, confermando la popolarità della saga. La pellicola si focalizza sulla lotta contro una minaccia emergente: l'intelligenza artificiale ribelle nota come L'Entità.

