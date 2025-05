Missili tedeschi in Ucraina? Non è alta l’efficacia ma i rischi e gli svantaggi sì

I missili tedeschi Taurus, oggetto di recente dibattito in Germania, sollevano questioni importanti. Sebbene la loro efficacia possa non garantire un cambiamento nelle sorti del conflitto ucraino, i rischi e gli svantaggi associati al loro utilizzo sono significativi. L'ex cancelliere Scholz si era opposto all'invio, ma il suo successore Friedrich Merz sembra aperto a nuove forniture, sollevando interrogativi sull'impatto e sulle conseguenze di questa scelta.

In Germania si è tornati a discutere delle forniture dei missili Taurus all’Ucraina. L’ex cancelliere Scholz li aveva ripetutamente negati a Zelensky. Oggi invece il suo successore Friedrich Merz sembrerebbe disposto a darli. Tuttavia il loro impiego non cambierà le sorti del conflitto: rischierà piuttosto di trascinarci dentro la Germania, con esiti catastrofici. Questioni tecniche e giuridiche. I russi sanno come contrastare i lanci dei missili di fabbricazione occidentale, sia balistici che da crociera. Nella prima metà del 2025 hanno infatti abbattuto decine di ATACMS americani, di SCALP-EG francesi e di Storm Shadow britannici... 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Missili tedeschi in Ucraina? Non è alta l’efficacia, ma i rischi e gli svantaggi sì

