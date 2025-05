missile israeliano colpisce la casa di una pediatra a gaza muoiono nove dei suoi dieci figli

Un missile israeliano ha colpito la casa di una pediatra palestinese a Gaza, uccidendo nove dei suoi dieci figli. La dottoressa Alaa Najjar, pediatra dell'ospedale Nasser, era in servizio quando l’attacco ha colpito la sua abitazione a Khan Younis. L'attacco ha causato la tragica perdita di quasi tutta la famiglia della pediatra, aggravando la drammatica situazione nella regione.

Nove dei dieci figli di una dottoressa pediatra palestinese sono stati uccisi nel bombardamento che ha preso di mira la sua casa a Khan Younis. Alaa Najjar, pediatra del  Nasser Hospital, era in servizio in quel momento ed è corsa a casa trovandola in fiamme, ha dichiarato all’Associated Press Ahmad al-Farra,  primario del reparto pediatrico dell’ospedale. Il marito di Najjar è rimasto gravemente ferito e il loro unico figlio sopravvissuto, un bambino di 11 anni, è in condizioni critiche. I bambini morti avevano un’etĂ compresa tra  i sette mesi e i 12 anni, ha detto Khalil Al-Dokran,  portavoce del Ministero della Salute di Hamas. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it