Misericordia di Pontedera | Più servizi per i cittadini E sono tornati i volontari

La Misericordia di Pontedera ha confermato Matteo Leggerini come presidente per il suo secondo mandato, rafforzando i servizi ai cittadini. Sono tornati anche i volontari, garantendo maggiore presenza e supporto. Il nuovo consiglio direttivo si è insediato ufficialmente dopo le consultazioni interne, segnando un impegno continuo per migliorare l’assistenza e l’efficienza dell’istituzione, che punta a offrire più servizi e maggiore vicinanza alla comunità locale.

Pontedera, 25 maggio 2025 – La Misericordia di Pontedera sceglie la continuità con la riconferma – per il suo secondo mandato – di Matteo Leggerini alla guida della arciconfraternita. Il nuovo consiglio direttivo si è insediato ufficialmente al termine delle recenti consultazioni interne ed è composto da Pier Luigi Masi, Paolo Fornaini, Nicola Busdraghi, Maurizio Lupo, Renzo Bartoli, Maria Beatrice Taddei, Antonella Galletti, Claudio Urso, Mauro Cassioli, Domenico Pandolfi, Sauro Panatta, Matteo Gorini, Luciano Marconcini, Chiara Lisi, Michele Stefanelli, Rossano Caglieri, Claudio Molesti, Daniele Banti e Roberto Bartaloni.

