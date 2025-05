Ministero del Turismo | concorso per 180 assunzioni a tempo indeterminato

Il Ministero del Turismo annuncia un bando per 180 assunzioni a tempo indeterminato, rappresentando un'importante opportunità per chi desidera intraprendere una carriera nella Pubblica Amministrazione. Questa iniziativa mira a potenziare un settore fondamentale per la promozione dell'Italia nel panorama internazionale. I due bandi distinti sono aperti a candidati con profili professionali diversi, offrendo così chance a diverse figure professionali.

Il Ministero del Turismo apre le porte a 180 nuove assunzioni a tempo indeterminato, una grande opportunità per chi vuole lavorare nella Pubblica Amministrazione. L'iniziativa offre posti in un settore chiave per promuovere l'Italia nel mondo. Due bandi separati si rivolgono a candidati con diversi titoli di studio: laureati per 140 posti da funzionari e

Ministero del Turismo: bando pubblico per 180 posti a TD, scade il 16 giugno

Il Ministero del Turismo ha aperto un bando pubblico per 180 assunzioni a tempo indeterminato, con scadenza il 16 giugno.

Nautica, Santanchè: “Ministero del Turismo farà la sua parte”

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha espresso il suo sostegno al nuovo presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti, augurandogli buon lavoro.

Il Ministero del Turismo mette insieme cinque città per un progetto sulla sostenibilità

...promuovere la sostenibilità nel settore turistico, mira a valorizzare il patrimonio culturale e naturale di queste metropoli.

Concorso Ministero del Turismo 2025: 180 posti per Assistenti e Funzionari, diplomati e laureati, Bando

È stato indetto il concorso pubblico Ministero del Turismo 2025 per l'assunzione a tempo indeterminato di 180 fra Funzionari ed Assistenti. Possono partecipare diplomati e laureati.

Ministero del Turismo, Concorso per 180 posti per funzionari e assistenti

Il Ministero del Turismo assume 180 nuovi funzionari e assistenti. Requisiti per l'ammissione e modalità di domanda

Concorso Ministero del Turismo: bandi per 180 nuove assunzioni

msn.com scrive: Il Ministero del Turismo assume 180 nuovi funzionari e assistenti. Requisiti per l'ammissione e modalità di domanda - Pubblica Amministrazione / Pubblico ...

