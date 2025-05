Mini-test per Meloni e Schlein | al voto Genova Ravenna Taranto e Matera

I minitest di oggi, tra Genova, Ravenna, Taranto e Matera, rappresentano un'anticipazione delle sfide elettorali autunnali in Italia. Attraverso queste amministrative, centrodestra e centrosinistra testano forze e strategie, con uno sguardo alle future elezioni regionali in Campania, Marche, Puglia, Veneto e Toscana. Questi voti forniscono un primo importante indicatore della mobilitazione politica e del consenso in vista dei grandi appuntamenti dell’autunno.

Sarà per centrodestra e centrosinistra, per Giorgia Meloni e per Elly Schlein, una sorta di mini test in vista delle elezioni regionali d'autunno che si terranno in Campania, Marche, Puglia, Veneto e Toscana. La tornata di elezioni amministrative di oggi e domani ha, oltre al valore compiutamente locale, anche un'importanza nazionale nel senso di tastare il terreno, di misurare la temperatura del Paese e le preferenze per uno schieramento o per l'altro. Si inizia oggi con quasi due milioni di italiani chiamati al voto per il primo turno di elezioni amministrative. Le urne sono aperte in 117 comuni e lo spoglio dei voti inizierà appena dopo la chiusura delle urne lunedì.

