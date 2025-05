Minaccia la padrona di casa con un coltello | arrestato dopo una fuga sui binari

A Valle di Maddaloni, un uomo ha minacciato la padrona di casa con un coltello e poi è fuggito sui binari. La donna, una volta rincasata, ha scoperto un ladro in casa e ha subito chiamato i carabinieri. Grazie all'intervento rapido dei militari, l'autore del gesto è stato rintracciato e arrestato. Un intervento che ha garantito la sicurezza della comunità locale e ripristinato l'ordine.

Rincasa e trova un ladro in casa, la minaccia con un coltello per poi fuggire. La donna chiama i carabinieri che lo rintracciato e lo arrestano. È quanto accaduto a Valle di Maddaloni dove i militari della locale stazione insieme al personale dell'aliquota radiomobile hanno tratto in arresto in.

