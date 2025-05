Minaccia i familiari e ferisce la madre | condannato a 2 anni e scarcerato

Un 33enne di San Cipriano d’Aversa, Giuseppe C., è stato condannato a due anni con pena sospesa e successiva scarcerazione per maltrattamenti ai danni dei familiari conviventi, dopo aver minacciato e ferito la madre. Il caso, ricostruito dai carabinieri locali, solleva interrogativi sulla gestione della violenza domestica e le sue implicazioni legali.

Due anni con pena sospesa e scarcerazione. Questo il verdetto nei confronti di un 33enne di San Cipriano d’Aversa, Giuseppe C., accusato di maltrattamenti nei confronti dei familiari conviventi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di San Cipriano, l’uomo avrebbe... 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Minaccia i familiari e ferisce la madre: condannato a 2 anni e scarcerato

Altre letture consigliate

Minaccia di morte l'anziana madre, condannato un 53enne

Un 53enne di Caerano San Marco è stato condannato a due anni e due mesi di reclusione per aver minacciato di morte la madre anziana.

Viola il divieto di avvicinamento e minaccia la madre col coltello: arrestata una donna

Una donna di 40 anni di Salerno è stata arrestata per violazione del divieto di avvicinamento. Sottoposta a misure cautelari dopo aver minacciato la madre con un coltello, è stata bloccata dai carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm.

Lo minaccia mentre è in bici e tenta di abusare di lui, 17enne riesce a fuggire e racconta tutto alla madre

Un ragazzo di 17 anni ha vissuto un'esperienza traumatica a Modena, quando un uomo, sotto la minaccia di un coltello, ha tentato di abusare di lui mentre si trovava in bicicletta.

Ne parlano su altre fonti

Minaccia la madre: “Se non mi dai i soldi ti brucio casa”, lei ha solo 15 euro. Arrestato a Catania

Si legge su fanpage.it: Un uomo ha minacciato di dare fuoco alla casa della madre di 79 anni per avere soldi. La donna, terrorizzata, ha potuto dargli solo 15 euro. La Polizia di Catania è intervenuta, denunciando il 43enne ...

Minaccia la madre con un coltello per soldi: 22enne arrestato dai Carabinieri

rainews.it scrive: Un giovane è finito in carcere dopo aver tentato di ottenere denaro dalla madre con minacce armate. L'intervento dei militari ha evitato il peggio ...

Picchia la madre e la minaccia di ucciderla, poi distrugge piatti e soprammobili: 45enne arrestato

Si legge su nordest24.it: PADOVA – Un uomo di 45 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito la madre all’interno dell’abitazione dove entrambi vivevano, nel quartiere Arcella. Il soggetto, in sta ...

MINACCIA DI MORTE LA MADRE E FERISCE UN CARABINIERE, ARRESTATO | 10/02/2023