Minacce e bonifici revocati | come funzionano le truffe nel mercato di auto usate e i bigliettini compro auto

Le truffe nel mercato auto usate coinvolgono bonifici revocati prima che si completino, lasciando il venditore senza pagamento, mentre le auto vengono rivendute immediatamente. I truffatori, spesso organizzati in gruppi, utilizzavano “bigliettini” e sistemi semplici ma efficaci. L’organizzazione era guidata da un uomo di 38 anni, che orchestrava le operazioni. La strategia consisteva nel far sparire il denaro prima dell’effettivo pagamento e rivendere subito i veicoli.

Il sistema era semplice, ma allo stesso tempo molto efficace. I bonifici venivano revocati prima di diventare effettivi, le macchine invece erano rivendute subito, lasciando di fatto a bocca asciutta il proprietario che aveva venduto la sua auto. A capo dell’organizzazione c’era un uomo di 38. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Minacce e bonifici revocati: come funzionano le truffe nel mercato di auto usate (e i bigliettini "compro auto")

