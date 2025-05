Milano via Foppa dopo il metrò | I cantieri durati per anni hanno cancellato i negozi

Dopo anni di cantieri, via Foppa a Milano, via Foppa, che collega il parco Solari a via Washington, ha perso molti negozi a causa dei lavori per la metropolitana blu. La strada elegante e alberata fatica a ritrovare la propria identità, colpita dalla lunga interruzione e dalla conseguente diminuzione di attività commerciali, lasciando un vuoto che rende difficile il recupero del suo carattere originario.

Milano – È una delle strade che più ha sofferto i lavori per la metropolitana blu. E che fa fatica a ritrovare la propria identità dopo la fine dei cantieri. Via Foppa, l’elegante viale alberato che collega il parco Solari a via Washington, si ritrova, dopo anni di lavori che l’hanno dotata di tre fermate della nuova metropolitana (Coni Zugna, California, Bolivar), si ritrova a fare i conti con una nuova realtà. E una riqualificazione che ha lasciato alcuni “buchi“. Lo conferma anche la titolare della pasticceria Fontana e Fontana che affaccia sulla via. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, via Foppa dopo il metrò: “I cantieri durati per anni hanno cancellato i negozi”

