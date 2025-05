Milano spacciano in auto con la figlia di 2 anni a bordo | genitori arrestati

A Milano, una coppia di genitori è stata arrestata per spaccio di stupefacenti. La donna, 36 anni, è stata sorpresa mentre consegnava 1,5 grammi di cocaina a un cliente, con la figlia di 2 anni seduta accanto nella loro Fiat 500 nera. L’arresto è scaturito da un'operazione delle forze dell’ordine, che hanno smantellato un’attività di droga, sicura e nascosta dietro una vita apparentemente normale.

Una coppia di genitori è stata arrestata a Milano con l’accusa di spaccio di stupefacenti. La donna, una 36enne, è stata sorpresa mentre consegnava una busta contenente 1,5 grammi di cocaina a un cliente, con la figlia di appena 2 anni seduta accanto a lei sulla loro Fiat 500 nera. Successivamente, ha passato la bambina al compagno, un uomo di 31 anni. La perquisizione nella loro abitazione in via Ornato, a Nord di Milano, ha permesso di scoprire altri 37 grammi di cocaina nascosti sotto al frigorifero e oltre 10mila euro in contanti, trovati in un cassetto di un comodino. Il blitz della polizia... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Milano, spacciano in auto con la figlia di 2 anni a bordo: genitori arrestati

Scopri altri approfondimenti

Taglia la strada a un'auto, poi scende e picchia il padre e la figlia epilettica

Un brutale episodio di violenza si è verificato a Bari, dove un settantenne ha aggredito un padre e sua figlia epilettica dopo un’inaccettabile manovra stradale.

Fa ubriacare una ragazzina di 15 anni e la violenta in auto a Milano: 30enne arrestato

Un grave episodio di violenza si è verificato a Milano, dove un 30enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazzina di 15 anni.

La ragazza quindicenne violentata a Milano: “Prima mi ha fatto ubriacare, poi ha abusato di me in auto”

Una giovane di 16 anni ha denunciato un grave caso di violenza sessuale avvenuto a Milano. Dopo essere stata costretta a ubriacarsi, la ragazza ha subito un abuso da parte di un uomo di 30 anni, attualmente collocato ai domiciliari.

Su questo argomento da altre fonti

Spacciavano con in braccio la figlia di due anni per non destare sospetti: arrestata coppia di genitori pusher

Segnala fanpage.it: Ieri pomeriggio la Polizia ha arrestato una coppia che spacciava droga dall'auto portando con sé la figlia di due anni per non dare nell'occhio ...

Milano, spacciano in auto con la figlia di 2 anni a bordo: genitori arrestati

Si legge su msn.com: Gli agenti hanno trovato altri 37 grammi di cocaina sotto il frigo in casa e oltre 10mila euro in contanti L'articolo Milano, spacciano in auto con la figlia di 2 anni a bordo: genitori arrestati prov ...

Milano, 36enne spaccia in auto con la bimba di due anni sul seggiolino: arrestata con il compagno

Come scrive milano.corriere.it: I genitori, papà di 31 anni e mamma di 36, entrambi nati a Milano, sono stati arrestati per spaccio di stupefacenti. Gli agenti hanno notato la donna passare la bambina all'uomo e l'hanno seguito trov ...

“Dobbiamo rubare… è il nostro lavoro” Borseggiatrice a Milano ||