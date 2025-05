Milano Legnano sotto choc | donna trovata morta nella sua casa con un coltello nella schiena

Milano Legnano è sotto choc per un tragico episodio avvenuto in un'abitazione della zona. Una donna è stata trovata morta con un coltello conficcato nella schiena, scatenando l'orrore tra i residenti. A lanciare l'allerta sono stati i vicini, allarmati da urla provenienti dall'appartamento e dalla porta aperta, che ha rivelato una scena drammatica di violenza. Le indagini sono in corso per far luce su questo terribile omicidio.

A dare l'allarme i vicini di casa, che hanno udito urla provenire dall'appartamento e poi notato la porta aperta...

