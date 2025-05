Milano | inaugurato il Punto Luce di Save the Children al Gallaratese centro per il contrasto alla povertà educativa

Il 21 maggio a Milano è stato inaugurato il Punto Luce di Save the Children al Gallaratese, una struttura green dedicata al contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica. Alla cerimonia, presenziata dal Sindaco Giuseppe Sala, si è sottolineata l'importanza di creare spazi di supporto per i giovani in difficoltà, rafforzando l’impegno della città contro le disuguaglianze educative. È il 27° Punto Luce aperto in Italia.

Inaugurato a Milano il Punto Luce di Save the Children al Gallaratese, centro per il contrasto alla povertà educativa e la dispersione scolastica. L’evento di inaugurazione della nuova struttura green in via Ojetti si è svolto il 21 maggio alla presenza del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala. È il 27° Punto Luce in Italia. Il Punto Luce si trova in via Ojetti 20, nel quartiere Gallaratese, e si aggiunge alla rete territoriale già sviluppata in questi anni da Save the Children: è il terzo Punto Luce aperto dall’Organizzazione nella città di Milano, dopo quelli del Giambellino e di Quarto Oggiaro. Grazie a un’offerta educativa modulare e differenziata, realizzata in collaborazione con EQUA Cooperativa Sociale e con altri attori del territorio, il Punto Luce ogni anno coinvolgerà oltre 1... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano: inaugurato il Punto Luce di Save the Children al Gallaratese, centro per il contrasto alla povertà educativa

