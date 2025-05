Milano-Cortina arruola gli alpini con un protocollo | le penne nere entrano nel programma Team26

Milano-Cortina coinvolge gli Alpini nel programma Team26, dopo averli visti impiegati in lavori di costruzione a Cortina. Per evitare polemiche, Fondazione Milano Cortina 2026 e l’ANA hanno firmato un Protocollo d’intesa, riconoscendo il ruolo degli alpini come parte integrante delle attività legate alle Olimpiadi invernali, valorizzando il loro contributo e rafforzando i rapporti tra le istituzioni.

Gli alpini erano finiti nel mirino a marzo, quando erano stati impiegati come operai nella costruzione della nuova pista da bob di Cortina. Adesso, per evitare complicazioni e polemiche, Fondazione Milano Cortina 2026 e l’ Associazione Nazionale Alpini (ANA) hanno firmato un Protocollo d’intesa, in base al quale centinaia di “penne nere” entreranno a far parte di Team26, il programma di volontarie e volontari per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del prossimo anno. Naturalmente non è previsto che siano utilizzati come lavoranti a tutti gli effetti nei cantieri, com’è accaduto quando hanno partecipato all’installazione della copertura provvisoria della pista, su una lunghezza di 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it