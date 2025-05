Milan storia di un fallimento preannunciato

La partita di ieri sera a San Siro ha rivelato l’inevitabile epilogo di una stagione deludente per il Milan. Tra tristezza e rabbia, i tifosi hanno alzato la voce con uno striscione chiaro: "Get Out", esprimendo un sentimento condiviso da molti. L'unità di protesta contro la dirigenza americana testimonia la frustrazione di un pubblico stanco di promesse non mantenute e di un futuro incerto.

Ieri sera a San Siro si è consumato sugli spalti lo specchio della stagione: tristezza e rabbia. I tifosi con un messaggio scenografico hanno chiesto alla dirigenza di fare un ultima cosa: “Get Out” ovvero ” andate via”. Il messaggio in inglese è eloquente, se l’ americana dirigenza non l’ ha capito in italiano allora lo capiranno meglio nella loro lingua madre. L’ annata del Milan è stata un fallimento su tutti i fronti: comunicativi, politici, sportivi e giovanili data la retrocessione del Milan Futuro in serie D. Trovare dei punti su cui ripartire la prossima stagione non è facile, forse qualche giocatore che ha convinto come Reijnders, Fofana e Pulisic... 🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan, storia di un fallimento preannunciato

