Milan storia di un fallimento preannunciato

Ieri sera a San Siro si è vissuto un dramma sportivo che riflette la stagione del Milan: tra tristezza e rabbia, i tifosi hanno alzato la voce con un chiaro messaggio nei confronti della dirigenza americana. Con un'azione scenografica, hanno chiesto un cambiamento radicale: “Get Out”. La frustrazione dei sostenitori indica un fallimento preannunciato, ora la società è chiamata a rispondere a una crisi profonda e inquietante.

L'articolo Milan, storia di un fallimento preannunciato proviene da Il Primato Nazionale... 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Milan, storia di un fallimento preannunciato

Milan, storia di un fallimento preannunciato

La partita di ieri sera a San Siro ha rivelato l’inevitabile epilogo di una stagione deludente per il Milan.

Conceicao: “Milan, un orgoglio. Questi colori sono parte della storia italiana”

Il Milan, orgoglio del calcio italiano, ha scritto un'altra pagina della sua storica tradizione. Oggi, sotto la guida di Sérgio Conceição, la squadra è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Estasi Bologna, Ndoye scrive la storia: Milan sconfitto in finale di Coppa Italia

Il Bologna scrive una pagina storica, trionfando in Coppa Italia dopo 51 anni di attesa. Grazie alla rete dello svizzero Ndoye, i rossoblù hanno sconfitto il Milan nella finale dell'Olimpico.

