Milan senti Kjaer | I tifosi hanno ragione Voglio bene ai dirigenti e so …

Simon Kjaer, ex difensore del Milan, ha recentemente condiviso le sue riflessioni in un'intervista profonda e sincera. Affrontando la contestazione dei tifosi, Kjaer ha dimostrato empatia nei loro confronti, riconoscendo le ragioni delle loro preoccupazioni. Con affetto verso i dirigenti e passione per il club, l'ex giocatore ha offerto uno sguardo autentico sulla situazione attuale, evidenziando l'importanza del sostegno reciproco tra squadra e tifosi.

Simon Kjaer, ex difensore del Milan, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista: ecco il suo pensiero sulla contestazione dei tifosi... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, senti Kjaer: “I tifosi hanno ragione. Voglio bene ai dirigenti e so …”

Approfondisci con questi articoli

Finale Coppa Italia, tifosi del Milan danneggiano la Curva Sud: rovinati i seggiolini

Nella finale di Coppa Italia del 14 maggio, il Bologna ha trionfato 1-0 contro il Milan, grazie al gol di Dan Ndoye.

Coppa Italia, Milan-Bologna: esplode la rabbia dei tifosi: “Grazie RedBird” | LIVEBLOG

La finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna accende la passione dei tifosi, scatenando reazioni forti sui social.

Coppa Italia, Milan-Bologna: tifosi rossoneri tra rabbia e delusione | LIVEBLOG

I tifosi rossoneri vivono un mix di rabbia e delusione nella finale di Coppa Italia 2024-2025 tra Milan e Bologna.

Ne parlano su altre fonti

Kjaer: "Ibrahimovic, Furlani e Moncada vogliono il bene del Milan. I miei ex-compagni sono delusi. Tornare? Perché no?"

Secondo calciomercato.com: Simon Kjaer, storico ex-difensore del Milan, uno dei protagonisti della vittoria dello Scudetto del 2022 che al termine della passata stagione ha lasciato il club.

Milan, senti Pellegrino: "Voglio tornare per restare, i tifosi abbiano fiducia in me"

Riporta sportmediaset.mediaset.it: Marco Pellegrino ha raccolto solo una presenza in carriera con il Milan, ma vede il proprio futuro a tinte solo rossonere. Il difensore argentino di proprietà del Diavolo ma in prestito all'Huracan, 2 ...

Supercoppa: Kjaer, dobbiamo chiedere scusa ai tifosi del Milan

Segnala ansa.it: Dobbiamo guardarci dentro e chiedere scusa ai tifosi". Lo ha detto il difensore del Milan Simon Kjaer, intervistato da Milan TV dopo il ko contro l'Inter in Supercoppa italiana. "Dobbiamo ...

Sarà perché ti amo- AC MILAN #football #milan #fans