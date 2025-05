Milan scout al Penzo per Nicolussi Caviglia del Venezia

Nella difficile stagione del Venezia, spicca una stella che ha brillato di luce propria: Hans Nicolussi Caviglia. Il talento del centrocampista ha catturato l'attenzione dei maggiori club, tra cui il Milan, che ha recentemente inviato i propri scout allo stadio Penzo per osservare da vicino le sue prestazioni. Nicolussi Caviglia sta dimostrando di avere tutte le qualità per emergere e potrebbe presto fare il salto verso palcoscenici più prestigiosi.

Nella difficile stagione del Venezia c`è una stella che è riuscita a brillare di luce propria: Hans Nicolussi Caviglia ha espresso tutto il suo... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

