Milan scout al Penzo per Nicolussi Caviglia del Venezia | il prezzo e quanto incassa la Juventus

Nella difficile stagione del Venezia, una stella è riuscita a brillare: Hans Nicolussi Caviglia. Il talentuoso centrocampista attira l'attenzione del Milan, che ha inviato i suoi scout al Penzo per monitorarne le prestazioni. Il prezzo del suo cartellino e l'entità dell'incasso per la Juventus, proprietaria del suo diritto, potrebbero rivelarsi decisivi nel futuro mercato calcistico. Scopriamo di più su questo giovane talento e le sue prospettive.

Nella difficile stagione del Venezia c`è una stella che è riuscita a brillare di luce propria: Hans Nicolussi Caviglia ha espresso tutto il suo... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

