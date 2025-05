Milan Primavera Guidi | Non mi è piaciuta una cosa E sull’Under 23 …

Federico Guidi, allenatore del Milan Primavera, ha espresso il suo disappunto dopo la pesante sconfitta contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni hanno sollevato interrogativi sulla prestazione della squadra, in particolare riguardo all’Under 23 e ad alcuni aspetti da migliorare nel gioco. Le parole di Guidi evidenziano la necessità di un intervento strategico per rilanciare le ambizioni dei giovani rossoneri.

