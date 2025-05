Milan Origi avvistato a Liverpool? No è solo un sosia … che nega tutto

Negli ultimi giorni, un presunto avvistamento di Divock Origi a Liverpool ha scatenato il gossip, ma si tratta di un malinteso. Infatti, il misterioso protagonista non è il calciatore, ma un cantante che sfoggia un sorprendente look simile. Inutile dire che, nonostante le somiglianze, il diretto interessato ha negato qualsiasi identità nascosta. Scopriamo di più su questa divertente confusioni tra musica e sport!

Divock Origi è stato avvistato a Liverpool? No, si tratta semplicemente di un cantante che gli assomiglia. e che nega di essere lui... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Origi avvistato a Liverpool? No, è solo un sosia … che nega tutto

