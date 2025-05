Milan-Monza 2-0 vittoria rossonera tra le contestazioni dei tifosi

Il Milan ha battuto il Monza 2-0 nell'ultima giornata di Serie A, con gol di Gabbia e Joao Felix. La vittoria, tra le contestazioni dei tifosi, non è bastata a evitare una stagione deludente, terminata con 63 punti. La squadra chiude così il campionato, lasciando insoddisfazione tra i supporter.

Il Milan ha sconfitto il Monza per 2-0 nel match valido per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A. Le reti sono state messe a segno da Gabbia al 64? e Joao Felix al 74?. La formazione rossonera chiude così, tra le contestazioni dei tifosi, la sua deludente stagione a quota 63 punti, fuori da tutte le competizioni europee. Il Monza, già retrocesso da tempo, resta fermo a 18 punti con tre sole vittorie in tutto il campionato. 3 punti per il @acmilan!? #MilanMonza pic.twitter.com6R3EZA8Bfy — Lega Serie A (@SerieA) May 24, 2025 Milan-Monza, il tabellino. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milan-Monza 2-0, vittoria rossonera tra le contestazioni dei tifosi

