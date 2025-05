Milan Leao al Bayern Monaco? L’ex stella del tennis fa una curiosa richiesta

Negli ultimi giorni, il Bayern Monaco ha manifestato interesse per Rafael Leao, attaccante del Milan, accendendo discussioni nel mondo del calcio. Nel frattempo, un’inaspettata richiesta giunge dall’ex stella del tennis, che si è pronunciato sulla questione con un’esortazione curiosa che sta suscitando attenzione e dibattito tra i fan e gli esperti del settore. Cosa avrà mai chiesto? Scopriamolo insieme.

Negli ultimi giorni si è parlato dell'interesse del Bayern Monaco per Rafael Leao del Milan: intanto l'ex stella del tennis chiede... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Leao al Bayern Monaco? L’ex stella del tennis fa una curiosa richiesta

Sky Sport DE – Il Bayern Monaco piomba su Rafael Leao, è la prima scelta se salta Wirtz: la situazione

Dalla Germania arrivano voci di un forte interesse del Bayern Monaco per Rafael Leao, considering him come prima scelta nel caso Wirtz dovesse lasciare il club.

Milan, il Bayern punta Leao

Il Milan potrebbe perdere Rafael Leao, indicato come possibile prima cessione estiva. Secondo Sky Sport Germania, il Bayern Monaco punta a rinforzare l'attacco correggendo l'assenza di un elemento come Leao, dopo aver mostrato interesse anche per Wirtz.

Milan, il Bayern punta Leao

Il Milan potrebbe perdere Rafael Leao questa estate, con il Bayern Monaco interessato ad aggiungerlo alla propria rosa.

Bayern Monaco, assalto a un titolare del Milan: contatti avviati

Scrive milanlive.it: Il Bayern Monaco guarda anche in casa Milan per rinforzarsi nel prossimo calciomercato: c'è un big nella lista di Vincent Kompany.

Cento milioni per Leao: l’offerta convince il Milan

Da ilpallonaro.com: Lunghissima e colma di colpi di scena si prospetta la prossima sessione estiva di mercato. Se Inter e Juventus potranno usufruire della sessione extra concessa alle partecipanti al Mondiale per club, ...

Mercato Milan, Leao resta in bilico: per il club rossonero non è tra i cedibili ma Mendes è al lavoro per spostarlo da Milanello

Come scrive milannews24.com: Mercato Milan, Leao resta in bilico: per il club rossonero non è tra i cedibili ma Mendes è al lavoro per spostarlo da Milanello Rafael Leao ha concluso la stagione in modo negativo, trascorrendo 90 m ...

