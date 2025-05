Milan la stagione prossima comincia a metà agosto! Ecco il verdetto per i rossoneri

La stagione calcistica prossima si preannuncia intensa per il Milan, che inizierà il proprio cammino a metà agosto. Tuttavia, un recente verdetto negativo ha gettato ombre sul futuro dei rossoneri: la vittoria della Fiorentina sull’Udinese, nell'ultima giornata di campionato, ha infatti innescato una serie di eventi che impattano pesantemente sulle aspirazioni di Milan nella nuova stagione.

Milan, la prossima stagione dei rossoneri incomincerà a metà agosto: ecco l'ultimo verdetto negativo per i rossoneri La vittoria della Fiorentina sull'Udinese nell'ultima giornata di campionato ha avuto un effetto a catena che coinvolge direttamente il Milan. Grazie ai tre punti conquistati, i viola hanno chiuso la Serie A davanti ai rossoneri, relegandoli così all'ottavo

