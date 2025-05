Milan la contestazione dei tifosi continua sui social | l’iniziativa

La contestazione dei tifosi del Milan si intensifica sui social, dopo le manifestazioni di ieri a 'Casa Milan' e 'San Siro'. I supporters criticano duramente proprietà e dirigenza, esprimendo delusione e frustrazione. La mobilitazione digitale testimonia il forte attaccamento e insoddisfazione di una piazza che chiede più rispetto e risultati, mantenendo vivo il dibattito e la protesta anche oltre gli stadi.

Dopo la contestazione di ieri a 'Casa Milan' e a 'San Siro', la protesta di molti tifosi del Milan verso proprietà e società corre sui social... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, la contestazione dei tifosi continua sui social: l’iniziativa

