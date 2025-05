Milan Kjaer realista | Ritorno? Perché no Ma prima devo imparare

Simon Kjaer, ex difensore del Milan, ha recentemente condiviso il suo punto di vista in un’intervista esclusiva, in cui esplora la possibilità di un ritorno al club rossonero. Con un approccio realistico, Kjaer afferma che, sebbene l'idea lo affascini, è consapevole che prima deve affinare le sue abilità. Scopriamo insieme i dettagli e i pensieri del giocatore su questa intrigante prospettiva.

Simon Kjaer, ex difensore del Milan, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista: ecco il suo pensiero su un possibile ritorno... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Kjaer realista: “Ritorno? Perché no. Ma prima devo imparare”

