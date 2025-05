Milan Kjaer | La colpa è di tutti Ibrahimovic Furlani e Moncada? A loro …

Simon Kjaer, ex difensore del Milan, ha recentemente espresso le sue opinioni sulle sfide affrontate dalla squadra in un'intervista approfondita. Sottolineando che le responsabilità non ricadono su un solo individuo, ha indicato Ibrahimovic, Furlani e Moncada come parte integrante delle attuali difficoltà rossonere. Le sue riflessioni offrono uno sguardo prezioso sulla situazione del club e sulle dinamiche interne.

Simon Kjaer, ex difensore del Milan, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista soffermandosi anche sulle difficoltà dei rossoneri...

Kjaer: "Ibrahimovic, Furlani e Moncada vogliono il bene del Milan. I miei ex-compagni sono delusi. Tornare? Perché no?"

Secondo calciomercato.com: Simon Kjaer, storico ex-difensore del Milan, uno dei protagonisti della vittoria dello Scudetto del 2022 che al termine della passata stagione ha lasciato il club.

Milan, Kjaer: ‘Dobbiamo stare tutti attenti’

Da calciomercato.com: Dobbiamo essere tutti molto attenti, se cominciamo a frenare un po’ non siamo gli stessi. C’è molto da fare”. Questo il pensiero di Simon Kjaer ai microfoni di Sky.

Kjaer: "Il Milan è il club in cui ho cercato di arrivare. Mi trovo dove ho sempre desiderato essere"

Come scrive milannews.it: Simon Kjaer, difensore del Milan, si è così espresso a bold.dk ... A me va benissimo. Penso che tutti mi conoscano. Sono orgoglioso di quello che faccio. Ma non vengono a chiedermi di essere diverso".

