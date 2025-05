Milan Kjaer | Colpe? Bisogna capire chi ha preso le decisioni Conte …

Simon Kjaer, ex difensore del Milan, ha condiviso le sue riflessioni in un'intervista illuminante, affrontando le responsabilità legate ai risultati della squadra. Nel suo discorso, Kjaer analizza le scelte fatte da Antonio Conte, mettendo in luce l'importanza di comprendere chi ha preso le decisioni cruciali. Le sue parole offrono uno sguardo profondo su dinamiche e tensioni all'interno del mondo del calcio.

Simon Kjaer, ex difensore del Milan, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista: ecco il suo pensiero sulle colpe e su Antonio Conte... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Kjaer: “Colpe? Bisogna capire chi ha preso le decisioni. Conte …”

Altre letture consigliate

Finale Coppa Italia, Serginho: «Col Milan l’ho vinta dopo la Champions, eravamo stanchi. Per battere il Bologna bisogna giocare al 100%. E io spero ancora una cosa…»

Serginho, ex difensore del Milan, ha condiviso le sue emozioni in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna.

Agresti: “Milan, stagione disastrosa. Ora bisogna ricostruire” | VIDEO

La stagione del Milan si chiude in un'atmosfera di delusione: la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna segna un passo indietro significativo.

Milan, Pellegatti: “E’ già tardissimo. Bisogna muoversi. Il problema …”

Milan Pellegatti, tifoso rossonero, si esprime sull’urgenza di muoversi nel mercato e nelle scelte di panchina.

Approfondimenti da altre fonti

Kjaer: "Ibrahimovic, Furlani e Moncada vogliono il bene del Milan. I miei ex-compagni sono delusi. Tornare? Perché no?"

calciomercato.com scrive: Simon Kjaer, storico ex-difensore del Milan, uno dei protagonisti della vittoria dello Scudetto del 2022 che al termine della passata stagione ha lasciato il club.

Milan, Simon Kjaer annuncia il suo ritiro. Le sue parole vanno dritte verso il suo Milan

Come scrive msn.com: Dopo la scadenza del suo contratto con il Milan lo scorso 30 giugno, Kjaer è rimasto svincolato, e ora ha deciso di mettere fine alla sua avventura calcistica, che ha vissuto tra alti e bassi ...

Milan, Kjaer potrebbe tornare a sorpresa in Serie A: sondaggio di calciomercato

Secondo radiorossonera.it: Simon Kjaer torna in Italia dopo l'addio al Milan? Sondaggio di calciomercato (IMAGO / NurPhoto) Simon Kjaer, attualmente svincolato, potrebbe tornare in Serie A dopo la sua esperienza al Milan: ...

LE DIFFICOLTÀ DEL MILAN E LA BOZZA DELLA NUOVA SUPERLEGA