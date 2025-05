Milan-Inter Tare sfida l’amico Inzaghi | doppio derby per la difesa

Igli Tare si prepara a tornare a affrontare il suo ex amico Inzaghi, questa volta nel prestigioso derby tra Milan e Inter. La sfida si delinea come un doppio confronto non solo tra due grandi club, ma anche tra due figure legate da un passato condiviso alla Lazio. Per Tare, la partita rappresenta un’opportunità di rivalsa e reinvenzione, con la difesa al centro di una sfida che promette emozioni.

Igli Tare è pronto a ricominciare dal Milan, con un nome ben chiaro in mente: lo conosce molto bene, l'ha scoperto lui. E per portarselo a casa sarà derby con un altro ex laziale come lui Milan-Inter, Tare sfida l'amico Inzaghi: doppio derby per la difesa (Foto AnsaLaPresse) – serieanews.com C'è grande attesa per l'ufficializzazione dell'arrivo di Igli Tare al Milan. E non è solo una questione di nomi o firme. È l'idea che da lì comincerà qualcosa di nuovo, forse anche di scomodo. Perché quando si parla di rifondazione vera, c'è da fare i conti con scelte drastiche. E il Milan non ha più margini per temporeggiare.

Tare nuovo Ds, Duka anticipa il Milan: “Ti aspetta un’altra grande sfida”

Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, si prepara a una sfida importante con il club rossonero.

L’albania incorona Tare e anticipa il Milan: “Ora un’altra grande sfida ti aspetta!”

L'Albania incorona Tare come nuovo direttore sportivo, anticipando il Milan. Manca solo l’ufficialità, ma i complimenti del presidente della Federcalcio albanese indicano un accordo vicino.

Una targa per Pascal Richard, campione di ciclismo e grande amico del Salento

Questa mattina, presso l’Open Space di Palazzo Carafa a Lecce, è stata consegnata una targa di riconoscimento a Pascal Richard, primo campione olimpico di ciclismo su strada ai Giochi di Atlanta nel 1996.

Tare Milan, l’albanese può beffare D’Amico! Furlani tentato e allenatore già scelto: la ricostruzione

Come scrive milannews24.com: Tare Milan, il dirigente albanese può beffare Tony D’Amico al fotofinish: con l’ex Lazio il favorito per la panchina è Allegri Come riferito da Repubblica, e in particolare dal giornalista Sereni, in ...

D’Amico sorpassa Tare: nuovo stravolgimento in panchina

Segnala milanlive.it: La squadra rossonera è pronta ad affidarsi ad un allenatore nuovo che raccolga l’eredità di Sergio Conceicao D’Amico sorpassa Tare: nuovo stravolgimento in panchina (LaPresse ...

Tare: "Lavorare al Milan come nuovo ds sarebbe un onore"

Lo riporta sport.sky.it: Tare è tra i candidati per il ruolo di direttore sportivo del Milan. L'ex dirigente della Lazio ha parlato di questa possibilità in un'intervista rilasciata a La Stampa: "Il Milan è un obiettivo per ...

