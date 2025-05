Milan il triste finale di Leao | dal "tradimento" di Conceicao alle quattro opzioni sul mercato cosa succede

Rafael Leao vive un momento difficile al Milan: dal tradimento di Conceição alle quattro opzioni sul mercato, il suo futuro è incerto. Durante i novanta minuti di partita, costretto in panchina, ha condiviso la frustrazione di un San Siro in aperta contestazione. Una stagione segnata da tensioni e incertezze, che rischia di mettere a dura prova il rapporto tra il talentuoso attaccante e il club rossonero.

Novanta minuti in panchina a guardare i compagni con un San Siro in aperta contestazione nei confronti di tutto il Milan. Rafael Leao non poteva... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Milan, il triste finale di Leao: dal tradimento di Conceicao alle quattro opzioni sul mercato, cosa succede

Novanta minuti in panchina a guardare i compagni con un San Siro in aperta contestazione nei confronti di tutto il Milan. Rafael Leao non poteva immaginare un finale.

Leao ai saluti col Milan: l’indizio è appena arrivato

Il funambolo portoghese ha concluso l'attuale annata con 12 gol e 13 assist in 50 presenze e tali numeri potrebbero anche rappresentare gli ultimi da calciatore del Milan. Il contratto è lungo ed in ...

Milan: Reijnders, Theo e Leao ai saluti? L’ultima beffa per i tifosi, gli indizi social

Milan-Monza: Vince il Diavolo, ma a far discutere sono le panchine eccellenti, gli indizi social post gara di due rossoneri spaventano i tifosi: Leao, Theo e Reijnders verso l'addio ...

Rafael Leão run from his own half!