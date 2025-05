Milan Gabbia | Giusto che rimanga qui chi davvero vuole rimanere

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha sottolineato l'importanza di mantenere in rosa solo chi desidera davvero rimanere, in un momento di riflessione della squadra. Dopo la vittoria per 2-0 contro il Monza a San Siro, ha parlato a SportMediaset, confermando l'impegno e la determinazione del club nel costruire un futuro solido e condiviso.

Durante l'angolo della moviola di Mediaset, il dopo partita di Bologna-Milan ha svelato un imbarazzo da parte di Graziano Cesari.

Il Milan vive un'amara serata dopo la sconfitta contro il Bologna in finale di Coppa Italia. "Tanta delusione, difficile trovare le parole giuste", commenta Gabbia, mentre l'episodio della gomitata di Beukema lascia strascichi.

Dopo la sconfitta contro la Roma, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha commentato l'esclusione dei rossoneri dalle coppe europee, sottolineando l'importanza delle responsabilitĂ di ciascuno.

Segnala tuttomercatoweb.com: Finisce con un successo per 2-0 sul Monza il campionato del Milan. La squadra di Conceiçao termina una stagione negativa terminata con un settimo.

Riporta informazione.it: MAIGNAN 6,5. Vigilia sul palo di Birindelli. Poi routine fino alla smanacciata su Akpa-Akpro. TOMORI 6. Più terzino che terzo di difesa, tiene e accompagna. Gran cross per Joao Felix. GABBIA 7. Stacca ...

Segnala msn.com: 74' GOL DEL MILAN Dopo una partita al contrario, Joao Felix imbrocca la traiettoria giusta su calcio di punizione e beffa Pizzignacco sul palo dietro la barriera 69' Fuori Ciurria e Caprari, dentro Se ...

