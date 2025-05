Milan Furlani si assume le responsabilità | serve cambiare tutto sul mercato

Milan Furlani ha riconosciuto le responsabilità per la deludente stagione dei rossoneri, tracciando un bilancio critico delle scelte fatte. Il momento è cruciale: per risollevare le sorti della squadra, è necessario un profondo cambiamento sul calciomercato. Solo attraverso decisioni coraggiose e strategiche si potranno gettare le basi per un nuovo inizio e un futuro migliore.

Milan, Furlani si è preso le colpe della stagione fallimentare dei rossoneri. Ma ora servono i fatti: cambiare tutto anche sul calciomercato... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Furlani si assume le responsabilità: serve cambiare tutto sul mercato

