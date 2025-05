Milan chiude stagione con 2-0 sul Monza | gol di Gabbia e Joao Felix e protesta dei tifosi

Il Milan chiude la stagione con una vittoria 2-0 contro il Monza al Meazza, con gol di Gabbia e Joao Felix. La partita, segnata da proteste dei tifosi, rappresenta un’ultima flebile prova di orgoglio in una campagna deludente. Nonostante i risultati, i supporter si sono fatti sentire, evidenziando le aspettative non soddisfatte e la volontà di ripartire con rinnovata determinazione per la prossima stagione.

Il Milan conclude una stagione deludente con un meritato 2-0 sul Monza al Meazza, dimostrando un ultimo sprazzo di determinazione nonostante le difficoltà dell'intera campagna. I gol decisivi sono stati realizzati da Gabbia al 64° minuto e da Joao Felix al 74°, in una partita che ha visto anche un episodio di forte protesta

Il Milan chiude la stagione battendo 2-0 il Monza, tifosi delusi

Il Milan termina la stagione con una vittoria di misura 2-0 contro il Monza, già retrocesso. La partita si gioca in un clima surreale, con i tifosi della Curva Sud che esprimono delusione con uno striscione "Go home" prima di lasciare lo stadio.

Serie A, Milan-Monza 2-0: la stagione si chiude con una vittoria | LIVE News

La stagione di Serie A si chiude con il duello tra Milan e Monza, alla 38ª giornata. Alle 20:45 a San Siro, i rossoneri cercano una vittoria per concludere al meglio la stagione 2024-2025.

Il Milan chiude la stagione con una vittoria: Gabbia e Joao Felix in goal contro il Monza. Ma San Siro contesta

Milan chiude con una vittoria amara: 2-0 al Monza tra contestazioni e addii

