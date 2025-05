Milan caos il tifoso contesta nel nome di Maldini | a San Siro finisce male

Nel finale di una stagione drammatica per il Milan, il tifo si è scatenato contro la proprietà, con contestazioni rumorose e dure di fronte alla sede e allo stadio di San Siro. I tifosi, in nome di Maldini, hanno espresso il loro malumore, facendo quasi irrompere la passione nel tifo rossonero, mentre sul campo il risultato era ormai ininfluente. Un episodio che ha scosso l'ambiente calcistico e riflette le tensioni di un'annata complessa.

Nell'ultimo giorno della stagione (sciagurata) del Milan è successo di tutto, e quasi nulla c'entra con il campo. La contestazione dei tifosi annunciata contro la proprietà, iniziata davanti alla sede di via Aldo Rossi e proseguita allo stadio durante la partita contro il Monza (vinta 2-0 nel disinteresse generale) ha avuto il suo momento più clamoroso e concitato proprio al Meazza. La tensione è esplosa in Curva Sud, quando gli ultrà prima si dispongono sugli spalti a formare la scritta " Go home ", andate a casa, indirizzata indistintamente a tutta la società, da Gerry Cardinale e Redbird passando per Giorgio Furlani, Moncada e Ibrahimovic, presente in tribuna e con il muso lunghissimo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milan caos, il tifoso contesta "nel nome di Maldini": a San Siro finisce male

