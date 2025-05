Milan arriva Allegri? Gabbia | parole pesanti! Le mosse di Tare E la protesta …

Il Milan si prepara a un'estate turbolenta: l'arrivo di Allegri e le pesanti parole di Gabbia segnano il clima. Le mosse di Tare e la protesta dei tifosi aggiungono tensione in un panorama già fervente di notizie di aggiornamento, tra panchina, calciomercato e prospettive future. Ecco le principali novità di questa domenica, 25 maggio 2025.

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, domenica 25 maggio 2025: tra panchina e calciomercato...

Milan, arriva Chiesa? Boban, che bordate! Cardinale nella bufera. L’ex punge …

Il Milan è al centro di un'intensa attività di mercato: l'eventuale arrivo di Federico Chiesa e le critiche incendiarie di Zvonimir Boban sollevano interrogativi e tensioni.

Allenatore Milan, Italiano piace molto: arriva la conferma illustre. “Occhio a …”

L'attenzione del Milan si concentra su un nome che suscita grande interesse: Vincenzo Italiano, attuale allenatore del Bologna.

Coppa Italia, il Milan arriva al Quirinale

La Coppa Italia si avvicina, e il Milan ha ricevuto un prestigioso benvenuto al Quirinale da parte del Presidente Sergio Mattarella.

