Migranti minorenni a piedi sull' autostrada A29 rintracciati dalla polizia | riportati in un centro di Giardinello

Dodici minori migranti sono stati intercettati dalla polizia lungo l'autostrada A29, mentre percorrevano a piedi la corsia di emergenza. Provenienti da Lampedusa, erano stati ospitati a Giardinello ma si erano allontanati. L'intervento delle forze dell'ordine ha evitato rischiosi incidenti e ha riportato i minorenni in un centro, evidenziando la complessitĂ delle sfide legate all'accoglienza e alla sicurezza dei migranti vulnerabili.

Dodici migranti minorenni sono stati bloccati dalla polizia stradale lungo l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo mentre percorrevano a piedi la corsia di emergenza. I ragazzini, arrivati da Lampedusa, si trovavano in un centro di Giardinello da cui sarebbero scappati.    Sono intervenute... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Migranti minorenni a piedi sull'autostrada A29, rintracciati dalla polizia: riportati in un centro di Giardinello

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L’assessore De Iesu sull’eventuale festa di lunedì: «Chiedo ai tifosi del Napoli di venire in città a piedi»

L’assessore De Iesu, intervenuto a Radio Punto Nuovo, si è espresso sull’eventuale festa di lunedì, chiedendo ai tifosi del Napoli di arrivare in città a piedi per garantire ordine e sicurezza.

Incidente sull'A7: la motociclista vittima resta in gravi condizioni, sedata e intubata

Un grave incidente è avvenuto sull'autostrada A7, coinvolgendo una motociclista di 39 anni. Attualmente ricoverata in rianimazione al San Martino, la donna versa in condizioni critiche: è sedata e intubata.

Di Biase ritira l’Odg sull’esenzione Imu e Tari per Santa Maria: "Servono proposte distinte e condivise"

Carla Di Biase, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Chieti, ha ritirato l’ordine del giorno per l'esenzione congiunta di Imu e Tari per il quartiere Santa Maria.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Migranti minorenni bloccati lungo l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo

Segnala notizie.it: Dodici migranti minorenni sono stati bloccati dalla polizia stradale mentre percorrevano a piedi la corsia di emergenza dell’autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Questo evento ha sollevato interrogati ...

Migranti a piedi sull’autostrada A-29, rintracciati dalla polizia

Si legge su msn.com: PALERMO – Dodici migranti minorenni sono stati bloccati dalla polizia stradale lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo mentre percorrevano a piedi la corsia di emergenza. I ragazzini, arrivati da ...

Migranti minorenni scappano da centro di accoglienza e vagano a piedi in autostrada

Come scrive newsicilia.it: Nel dettaglio, si tratta di 12 migranti minorenni, fermati dalla polizia stradale mentre camminavano a piedi sulla corsia di emergenza dell’ autostrada Palermo-Mazara del Vallo. I ragazzi, provenienti ...

La storia dei minori migranti non accompagnati presi in carico dai servizi sociali