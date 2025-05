Migliorate le tempistiche di pagamento

Le tempistiche di pagamento sono state migliorate, con un miglioramento dell’equilibrio corrente grazie all’aumento delle entrate, che nel 2024 hanno raggiunto circa 60,5 milioni di euro. Questo risultato è stato possibile grazie alla ripresa delle entrate dall’Ipt, stimata in 12,4 milioni di euro, e dalla quota RC auto. Questi interventi hanno contribuito a rafforzare la situazione finanziaria complessiva.

In miglioramento la voce equilibrio corrente grazie all'incremento delle entrati correnti che, nel 2024, si sono attestate sui 60,5 milioni di euro circa grazie ad una ripresa delle entrate derivanti dall'Ipt (l'imposta di iscrizione al Pra) indicate in 12,4 milioni di euro e della quota RC auto che si è attestata sui 18,3 milioni di euro. L'analisi delle spese correnti evidenzia, come detto, che la maggiore quota di spesa che la Provincia deve sostenere è il concorso alla finanza pubblica (trasferimenti verso Roma): 58%; mentre la spesa per l'acquisto di beni e servizi (11,9 milioni) è pari al 21%; la spesa di personale che ammonta a 8,7 milioni per 194 dipendenti è stata pari al 15% del totale.

