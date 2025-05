Mezzolara sfida il Montespaccato | inizia la corsa verso la Serie D

Oggi in terra laziale, inizia l’avventura del Mezzolara negli spareggi di Eccellenza, con la sfida contro il Montespaccato alle 16 a Aranova. La squadra di Nicola Galletti punta alla promozione in Serie D e affronta la partita con determinazione. Il Montespaccato, secondo nel girone, rappresenta un ostacolo importante nel percorso verso la promozione, e questa sfida segna l’inizio della corsa del Mezzolara per salire di categoria.

Prende il via oggi in terra laziale l’avventura del Mezzolara nella fase nazionale degli spareggi di Eccellenza. Alle 16, al campo sportivo ‘Le Muracciole’ di Aranova (Fiumicino), il team di Nicola Galletti farà infatti visita al Montespaccato, compagine romana che ha chiuso al secondo posto il girone B di Eccellenza laziale. Al secondo posto del girone B di Eccellenza – ma questa volta emiliano-romagnolo – si è invece classificato il team budriese che, dopo avere fallito la chance di salita diretta in serie D (sconfitta nello spareggio contro il Tropical Coriano andato in scena al ‘Romeo Neri’ di Rimini), ha subito saputo rialzarsi aggiudicandosi la finalissima playoff di girone contro il Pietracuta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mezzolara sfida il Montespaccato: inizia la corsa verso la Serie D

Altre letture consigliate

Paolini sfida Gauff, alle 17 a Roma inizia la finale degli Internazionali | La diretta

Oggi alle 17, nella suggestiva cornice di Roma, Paolini affronta Gauff nella finale degli Internazionali.

Playoff e Playout: Pietracuta sfida Mezzolara, Corticella e Sammaurese in Serie D

Oggi si svolgono playoff e playout in diverse categorie, coinvolgendo numerose squadre della nostra zona.

Cremonese sfida Juve Stabia: inizia la corsa verso la Serie A

La corsa della Cremonese verso la Serie A ricomincia dallo stadio Menti di Castellamare, dove oggi alle 20.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mezzolara sfida il Montespaccato: inizia la corsa verso la Serie D

Scrive msn.com: Il Mezzolara affronta il Montespaccato negli spareggi di Eccellenza per un posto in Serie D. Obiettivo: uscire indenni.

Il Montespaccato si sposta ad Aranova: l'andata con il Mezzolara a Le Muracciole

Segnala gazzettaregionale.it: Sarà il centro sportivo Le Muracciole ad ospitare la gara d'andata di Montespaccato - Mezzolara, prima sfida degli spareggi nazionali tra seconde classificate in programma domenica prossima. Gli azzur ...

Mezzolara di Galletti trionfa 2-0 contro Pietracuta e vola agli spareggi nazionali

Segnala ilrestodelcarlino.it: Il Mezzolara supera il Pietracuta 2-0 nella finale playoff di Eccellenza e accede agli spareggi nazionali contro il Montespaccato.